Психическое состояние юных орловчан ухудшается
11.12.2019
Как сообщил главный врач «Орловского психоневрологического диспансера» Олег Силаев на заседании профильного комитета облсовета, среди несовершеннолетних стало больше больных шизофренией (на 172%), умственной отсталостью (166%), эпилепсией (150%), аутизмом (100%), а также детской деменцией (89%).
По мнению Силаева, ухудшение статистики, в том числе, связано и с отсутствием в регионе хотя бы одного детского психиатра. Нехватка профильного специалиста значительно снижает возможность своевременного выявления данных заболеваний.
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