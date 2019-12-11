Психическое состояние юных орловчан ухудшается

Как сообщил главный врач «Орловского психоневрологического диспансера» Олег Силаев на заседании профильного комитета облсовета, среди несовершеннолетних стало больше больных шизофренией (на 172%), умственной отсталостью (166%), эпилепсией (150%), аутизмом (100%), а также детской деменцией (89%).

По мнению Силаева, ухудшение статистики, в том числе, связано и с отсутствием в регионе хотя бы одного детского психиатра. Нехватка профильного специалиста значительно снижает возможность своевременного выявления данных заболеваний.