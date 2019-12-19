Прокуратура помогла орловчанке вернуть в квартиру блага цивилизации
19.12.2019
Женщина, проживающая в доме на набережной Дубровинского, лишилась электричества и теплоснабжения (то есть и горячей воды) в июне текущего года. Причиной стало отключение насосной станции, принадлежащей ОАО «РЖД», от энергоносителя (по решению собственника станции).
Орловчанка обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство установило, что администрация Орла не приняла необходимые своевременные меры, и внесло соответствующее представление.
Оно было рассмотрено и удовлетворено. Проблему оперативно решили, а ответствнное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Короткая ссылка obl1.ru/~/59104
Другие новости раздела
19.12.2019
Состоялся «Олимпийский бал»
19.12.2019
Сегодня в Орле ограничена парковка
$ USD62.5831(+0.05)19.12
€ EUR69.6925(+0.01)19.12
Наш опрос
В Орле полным ходом идёт установка новогодних ёлок. А какую ёлку Вы поставите у себя дома на новый год?