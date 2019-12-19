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Орел19.12.2019 Четверг 12:40
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Прокуратура помогла орловчанке вернуть в квартиру блага цивилизации

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19.12.2019

Женщина, проживающая в доме на набережной Дубровинского, лишилась электричества и теплоснабжения (то есть и горячей воды) в июне текущего года. Причиной стало отключение насосной станции, принадлежащей ОАО «РЖД», от энергоносителя (по решению собственника станции).

Орловчанка обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство установило, что администрация Орла не приняла необходимые своевременные меры, и внесло соответствующее представление.

Оно было рассмотрено и удовлетворено. Проблему оперативно решили, а ответствнное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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