Прокуратура подала в суд на мэрию Орла

Надзорное ведомство требует провести противоаварийные мероприятия в общежитии на улице Металлургов, 38.

Плачевное состояние здания выяснилось в ходе прокурорской проверки, проведённой после публикаций в СМИ.

Дом признали аварийным ещё в начале 2018 года, однако необходимые мероприятия не проводились. Сообщается, что в здании имеются дефекты фасада и стен, в некоторых помещениях отсутствует гидроизоляция.