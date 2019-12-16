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Орел16.12.2019 Понедельник 16:19
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Прокуратура подала в суд на мэрию Орла

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16.12.2019

Надзорное ведомство требует провести противоаварийные мероприятия в общежитии на улице Металлургов, 38.

Плачевное состояние здания выяснилось в ходе прокурорской проверки, проведённой после публикаций в СМИ.
Дом признали аварийным ещё в начале 2018 года, однако необходимые мероприятия не проводились. Сообщается, что в здании имеются дефекты фасада и стен, в некоторых помещениях отсутствует гидроизоляция.

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