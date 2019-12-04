Прокуратура отложила «примирение» мэрии Орла и ООО «РГС»
04.12.2019
Надзорное ведомство отложило подписание мирового соглашения между городской администрацией и бывшим подрядчиком, выполнявшим работы по ремонту моста «Дружбы».
Прокуратура вмешалась в процесс с целью обеспечения законности и проведения проверки. Следующее заседание по данному делу состоится в Арбитражном суде Орловской области 26 декабря.
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