Прокуратура отложила «примирение» мэрии Орла и ООО «РГС»

Надзорное ведомство отложило подписание мирового соглашения между городской администрацией и бывшим подрядчиком, выполнявшим работы по ремонту моста «Дружбы».

Прокуратура вмешалась в процесс с целью обеспечения законности и проведения проверки. Следующее заседание по данному делу состоится в Арбитражном суде Орловской области 26 декабря.