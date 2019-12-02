Пресс-секретаря «Молодой гвардии» попытались «уйти» с помощью спама
02.12.2019
Пресс-секретарь орловского отделения «Молодой гвардии» Сергей Егоров опроверг информацию о своём уходе из организации.
Новость сообщили ряду орловских СМИ с помощью электронных писем. По словам Егорова, это является информационным вбросом и не соответствует реальной ситуации.
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