Пресс-секретаря «Молодой гвардии» попытались «уйти» с помощью спама

Пресс-секретарь орловского отделения «Молодой гвардии» Сергей Егоров опроверг информацию о своём уходе из организации.

Новость сообщили ряду орловских СМИ с помощью электронных писем. По словам Егорова, это является информационным вбросом и не соответствует реальной ситуации.