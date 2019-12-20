Правительство Орловской области создало новую рабочую группу
20.12.2019
Она займётся реализацией межведомственного проекта «Оптимизация процесса предъявления и оплаты актов о приёмке выполненных работ по содержанию улично-дорожной сети города Орла».
До 1 февраля будущего года рабочая группа должна внести свои предложения по данной теме.
Руководителем группы назначен заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/59135
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