Правительство Орловской области создало новую рабочую группу

Она займётся реализацией межведомственного проекта «Оптимизация процесса предъявления и оплаты актов о приёмке выполненных работ по содержанию улично-дорожной сети города Орла».

До 1 февраля будущего года рабочая группа должна внести свои предложения по данной теме.

Руководителем группы назначен заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов.