Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.12.2019 Пятница 14:31
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Правительство Орловской области создало новую рабочую группу

Правительство Орловской области создало новую рабочую группу

Версия для печати

20.12.2019

Она займётся реализацией межведомственного проекта «Оптимизация процесса предъявления и оплаты актов о приёмке выполненных работ по содержанию улично-дорожной сети города Орла».

До 1 февраля будущего года рабочая группа должна внести свои предложения по данной теме.

Руководителем группы назначен заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/59135

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.12.2019

Орловской «Тропой героев» прошли представители 42 регионов

5
20.12.2019

Орёл частично расплатится за школьные обеды ещё до Нового года

20.12.2019

В Орле «зачистили» парк Победы

20.12.2019

«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30

1
20.12.2019

Клычков по итогам пресс-конференции Путина отметил три темы

$ USD62.4071(-0.12)21.12
€ EUR69.378(-0.21)21.12

Наш опрос

В Орле полным ходом идёт установка новогодних ёлок. А какую ёлку Вы поставите у себя дома на новый год?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online