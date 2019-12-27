После ДТП у иномарки отвалился бампер
27.12.2019
ДТП случилось на Наугорском шоссе у дома № 42 26 декабря в 11:45.
Как сообщили в ГИБДД, водитель (женщина 1968 года рождения), двигаясь на автомобиле «Киа-Сид» со стороны улицы Лескова в сторону улицы Цветаева, врезалась в «Ладу Калину».
В результате пострадали обе стороны. Водитель «Лады Калины» (женщина 1948 года рождения) получила травмы. Медики назначили ей амбулаторное лечение.
У «Киа-Сид» отвалился бампер.
По факту аварии проводится проверка.
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