После ДТП у иномарки отвалился бампер

ДТП случилось на Наугорском шоссе у дома № 42 26 декабря в 11:45.

Как сообщили в ГИБДД, водитель (женщина 1968 года рождения), двигаясь на автомобиле «Киа-Сид» со стороны улицы Лескова в сторону улицы Цветаева, врезалась в «Ладу Калину».

В результате пострадали обе стороны. Водитель «Лады Калины» (женщина 1948 года рождения) получила травмы. Медики назначили ей амбулаторное лечение.

У «Киа-Сид» отвалился бампер.

По факту аварии проводится проверка.