Поисковики передали останки Павла Погожева его племяннику

Это произошло в рамках памятного митинга, посвящённого Дню неизвестного солдата. Мероприятие состоялось 3 декабря в Орле у стелы «Город воинской славы».

Останки защитника Отечества, погибшего в годы ВОВ на орловской земле, обнаружили в Новосильском районе 10 ноября. Поисковые работы проводились как часть ежегодной «Вахты памяти».

Личность погибшего установили по фрагментам красноармейской книжки.

Родственники захоронят останки на малой родине Погожева — в Ставропольском крае.