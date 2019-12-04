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Орел04.12.2019 Среда 14:42
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Поисковики передали останки Павла Погожева его племяннику

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04.12.2019

Это произошло в рамках памятного митинга, посвящённого Дню неизвестного солдата. Мероприятие состоялось 3 декабря в Орле у стелы «Город воинской славы».

Останки защитника Отечества, погибшего в годы ВОВ на орловской земле, обнаружили в Новосильском районе 10 ноября. Поисковые работы проводились как часть ежегодной «Вахты памяти».

Личность погибшего установили по фрагментам красноармейской книжки.

Родственники захоронят останки на малой родине Погожева — в Ставропольском крае.

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