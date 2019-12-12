По улицам Орла прогуляется банда Соловья-разбойника

21 декабря орловчанам расскажут «Сказки на Девяти Дубах». В этот день в Орле стартует праздничный новогодний проект с таким названием.

Представление начнётся в 15 часов с парада-кавалькады, который возглавит Дед Мороз, а также региональный символ Нового года — Соловей-разбойник, причём вместе со своей «бандой».

Парад отправится от здания МФЦ на улице Ленина, 1, к площади Ленина. Здесь в 16 часов состоится официальное открытие праздничных мероприятий в Орловской области.

Также в 17 часов в Городском парке культуры и отдыха состоится открытие «резиденции» Соловья-разбойника.