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Орел12.12.2019 Четверг 16:22
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По улицам Орла прогуляется банда Соловья-разбойника

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12.12.2019

21 декабря орловчанам расскажут «Сказки на Девяти Дубах». В этот день в Орле стартует праздничный новогодний проект с таким названием.

Представление начнётся в 15 часов с парада-кавалькады, который возглавит Дед Мороз, а также региональный символ Нового года — Соловей-разбойник, причём вместе со своей «бандой».

Парад отправится от здания МФЦ на улице Ленина, 1, к площади Ленина. Здесь в 16 часов состоится официальное открытие праздничных мероприятий в Орловской области.

Также в 17 часов в Городском парке культуры и отдыха состоится открытие «резиденции» Соловья-разбойника.

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