По итогам прокурорских приёмов в День конституции завели 5 уголовных дел

В знаменательный день сотрудники прокуратуры Орловской области приняли 91 гражданина.

В итоге было возбуждено 5 уголовных дел. Также отменено 3 незаконных постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, направлено в суд 6 исковых заявлений в интересах граждан, внесено 9 прокурорских представлений, вынесено 1 постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.