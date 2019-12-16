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  3. По итогам прокурорских приёмов в День конституции завели 5 уголовных дел

По итогам прокурорских приёмов в День конституции завели 5 уголовных дел

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16.12.2019

В знаменательный день сотрудники прокуратуры Орловской области приняли 91 гражданина.

В итоге было возбуждено 5 уголовных дел. Также отменено 3 незаконных постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, направлено в суд 6 исковых заявлений в интересах граждан, внесено 9 прокурорских представлений, вынесено 1 постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

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