«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30
04.12.2019
Как добиться успеха с нуля? Как стать миллионером без спонсоров, связей и богатых родителей? Где найти мотивацию, чтобы начать не просто работать, но и зарабатывать по-настоящему? Ответы на все эти вопросы даёт предприниматель, мультимиллионер, известный бизнес-тренер Роман Василенко в фильме «Успех твой!». Бизнесмен не только расскажет свою историю успеха, но и поделится секретами из своего 30-летнего опыта. Это не просто видео, а конкретная инструкция, которая позволит построить успешную карьеру всем, кто готов идти к своей цели.
Смотрите фильм «Успех твой!» на телеканале «Первый Областной» 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30. Категория 12+.
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