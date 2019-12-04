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  3. «Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30

«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30

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04.12.2019

Как добиться успеха с нуля? Как стать миллионером без спонсоров, связей и богатых родителей? Где найти мотивацию, чтобы начать не просто работать, но и зарабатывать по-настоящему? Ответы на все эти вопросы даёт предприниматель, мультимиллионер, известный бизнес-тренер Роман Василенко в фильме «Успех твой!». Бизнесмен не только расскажет свою историю успеха, но и поделится секретами из своего 30-летнего опыта. Это не просто видео, а конкретная инструкция, которая позволит построить успешную карьеру всем, кто готов идти к своей цели.

Смотрите фильм «Успех твой!» на телеканале «Первый Областной» 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30. Категория 12+.

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