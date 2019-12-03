Отечественная машина вынудила к столкновению двух «иностранок»

Ещё одно ДТП случилось 1 декабря в 11:35 в Орле на улице Генерала Ковалёва.

Как сообщает Управление ГИБДД, водитель «десятки», поворачивая во двор, не уступил дорогу водителю минивэна «Фольксваген-Транспортер». Тот, чтобы избежать столкновения, выехал на встречную полосу. Здесь произошло столкновение с «Киа Рио», двигавшейся прямо во встречном направлении.

В итоге пострадала женщина-водитель «Киа». Однако госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.