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Отец Яны Савчук хочет судиться с орловской полицией

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05.12.2019

Мужчина подал иск к Управлению МВД по Орловской области. Он требует выплатить ему компенсацию морального вреда — 5 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Также иск подан к областному Управлению казначейства (как к третьей стороне). Его рассмотрит Советский районный суд Орла.

Яна Савчук погибла в ноябре 2016 года от рук своего сожителя Андрея Бочкова. Впоследствии его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Также суд признал экс-участковую Наталью Башкатову, выезжавшую на место будущего преступления за несколько минут до его совершения, виновной в халатности и приговорил её к двум годам колонии-поселения. До этого её уволили из полиции.

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