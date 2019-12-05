Отец Яны Савчук хочет судиться с орловской полицией
05.12.2019
Мужчина подал иск к Управлению МВД по Орловской области. Он требует выплатить ему компенсацию морального вреда — 5 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Также иск подан к областному Управлению казначейства (как к третьей стороне). Его рассмотрит Советский районный суд Орла.
Яна Савчук погибла в ноябре 2016 года от рук своего сожителя Андрея Бочкова. Впоследствии его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
Также суд признал экс-участковую Наталью Башкатову, выезжавшую на место будущего преступления за несколько минут до его совершения, виновной в халатности и приговорил её к двум годам колонии-поселения. До этого её уволили из полиции.
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