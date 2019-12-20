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Орловской «Тропой героев» прошли представители 42 регионов

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20.12.2019

Орловский проект «Тропа героев» стал частью национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес», который реализуют Министерство экономического развития РФ и корпорацией «Синергия». Соревнования (патриотическую игру — кросс по пересечённой местности с преодолением препятствий) провели в Ярославской области в городе Переславль-Залесский на базе отеля AZIMUT Переславль в рамках программы акселерации региональных команд проекта «Мой бизнес».

Мероприятие стало финальным этапом программы. Для проведения командных забегов по пересеченной местности оборудовали специальную трассу.

В «Тропе героев» приняли участие представители 42 регионов (всего около 400 человек). Одним из участников стала заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина.

В следующем году планируется организовать аналогичное мероприятие с участием приблизительно такого же количества новых регионов.

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