Орловской экс-сотруднице банка удвоили срок
02.12.2019
Железнодорожный суд Орла вынес ещё один приговор в отношении уже осуждённой орловчанки — бывшей сотрудницы банка.
Суд установил, что женщина вводила в заблуждение своих коллег. В результате они, нарушая инструкции, помогали ей оформлять кредиты на третьих лиц и получать данные средства. В итоге было похищено около одного миллиона рублей.
Ранее орловчанку признали виновной в мошенничестве и осудили за аналогичные преступления на два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Теперь этот срок увеличился до пяти лет.
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