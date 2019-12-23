Орловским «путешественникам» раздали «паспорта»

В первый день городского новогоднего проекта «Сказки на Девяти Дубах» в Орле раздали около 1 тысячи «паспортов путешественника». Об этом сообщили в мэрии.

Оригинальный псевдодокумент можно получить в палатках-домиках, установленных на улице Ленина, до 31 декабря. «Паспорт» содержит информацию об основных новогодних и рождественских мероприятиях Орла, а также об условиях получения подарков.

Чтобы получить подарки, нужно активно участвовать в праздничных акциях, а также приобретать товары и услуги на многодневной ярмарке «Сказки на Девяти Дубах». Каждый такой «плюс в карму» фиксируется в «паспорте» фирменным штампом.

15 таких отметок дают право прокатиться на карусели, установленной на площади Ленина. 30 штампов — на участие в финальном розыгрыше призов от Деда Мороза (12 января в 17 часов на площади Ленина).