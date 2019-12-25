Орловским МЧС-никам передали освящённую спецтехнику

Торжественная церемония состоялась 24 декабря рядом со стелой «Орёл — город воинской славы». Из-за её проведения в городе были введены временные ограничения на движение и парковку автотранспорта на участке улицы Салтыкова-Щедрина, что привело к транспортному коллапсу.

Управлению МЧС передали автомобильный кран «Ивановец» на базе автомобиля «Урал» грузоподъёмностью 25 тонн и три пожарные автоцистерны на шасси повышенной проходимости (на базе автомобилей КАМАЗ и «Урал»).

Технику освятил протоиерей Григорий Смирнов, глава отдела Орловской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.

На закупку потратили 48 с половиной миллионов рублей.

После церемонии МЧС провели учения в гостинице «Русь».