Орловский суд признал ничтожными незаконные сделки Екатерины Стрелец

Гражданское дело, возбуждённое по иску прокурора, рассмотрел Советский районный суд.

Ответчиком выступила Екатерина Стрелец, экс-директор МУП «Ритуально-обрядовые услуги г. Орла» и экс-начальник городского УКХ, а также пятеро орловчан.

Ранее суд установил, что Стрелец, используя служебное положение, получала от индивидуальных предпринимателей взятки в значительном и крупном размерах, за что женщину приговорили к семи с половиной годам общего режима. Прокуратура потребовала признать эти незаконные сделки ничтожными, а деньги, полученные таким образом, передать государству.

Суд частично удовлетворил иск, признав недействительными в силу ничтожности пять таких сделок (на суммы от 47 до 200 тысяч рублей).