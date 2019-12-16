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Орловский суд отказался расторгнуть «неправильный» договор аренды

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16.12.2019

Хотынецкий районный суд рассмотрел иск администрации Знаменского района к местному жителю.

Орловчанин обратился в администрацию Глотовского сельского поселения с просьбой о предоставлении в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения. Договор был заключён и прошёл госрегистрацию.

Впоследствии выяснилось, что сельская администрация перед заключением договора не провела торги. В связи с этим районные власти потребовали признать сделку недействительной.

Однако суду пришлось отказать администрации района, так как по данному нарушению истёк срок исковой давности.

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