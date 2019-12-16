Орловский суд отказался расторгнуть «неправильный» договор аренды
16.12.2019
Хотынецкий районный суд рассмотрел иск администрации Знаменского района к местному жителю.
Орловчанин обратился в администрацию Глотовского сельского поселения с просьбой о предоставлении в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения. Договор был заключён и прошёл госрегистрацию.
Впоследствии выяснилось, что сельская администрация перед заключением договора не провела торги. В связи с этим районные власти потребовали признать сделку недействительной.
Однако суду пришлось отказать администрации района, так как по данному нарушению истёк срок исковой давности.
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