Орловский суд отказался расторгнуть «неправильный» договор аренды

Хотынецкий районный суд рассмотрел иск администрации Знаменского района к местному жителю.

Орловчанин обратился в администрацию Глотовского сельского поселения с просьбой о предоставлении в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения. Договор был заключён и прошёл госрегистрацию.

Впоследствии выяснилось, что сельская администрация перед заключением договора не провела торги. В связи с этим районные власти потребовали признать сделку недействительной.

Однако суду пришлось отказать администрации района, так как по данному нарушению истёк срок исковой давности.