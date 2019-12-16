Орловский студент попал под суд по подозрению в коррупции
16.12.2019
Прокуратура Орловской области направила в Советский районный суд Орла уголовное дело с обвинительным заключением, возбуждённое в отношении бывшего студента Орловского университета экономики и торговли.
Молодой человек обвиняется по статье «дача взятки должностному лицу в значительном размере».
Как предполагает прокуратура, юноша, учась в вузе, передал через посредника проректору 29 тысяч рублей (из запланированных 32 тысяч), чтобы получить оценки по одной из дисциплин без фактической проверки знаний.
В отношении получателя и посредника также возбуждены уголовные дела, выделенные в отдельные производства.
Максимальное наказание, предусмотренное УК РФ по данной статье — 8 лет лишения свободы.
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