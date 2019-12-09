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Орловский Соловей-разбойник добрался до Telegram

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09.12.2019

В популярном мессенджере появились 19 «стикеров» с региональным символом Нового года.

Именно этот фольклорный персонаж стал главным новогодним героем в Орловской области. Официальный региональный символ праздника представили в областной администрации на минувшей неделе.

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