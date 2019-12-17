Орловский СК возбудил уголовное дело в связи с несчастным случаем на производстве
17.12.2019
Рабочий «заработал» серьёзные ожоги в результате выброса продуктов плавки шлака. Инцидент произошёл 18 октября в цехе металлургической компании «Сталькрон».
Сейчас Следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области проводит необходимые следственные действия и выясняет все обстоятельства произошедшего.
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