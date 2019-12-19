Орловский СК возбудил дела в связи с «питательными» долгами

Возбуждены уголовные дела по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами администрации города Орла. Об этом сообщает СУ СК РФ по Орловской области.

По данным следствия, чиновники, достоверно зная об отсутствии нужного финансирования, допустили заключение контрактов между образовательными учреждениями (детсадами и школами) и предпринимателями. В итоге образовалась задолженность примерно на 190 миллионов рублей.

В настоящее время в рамках возбуждённых дел проводятся необходимые следственные действия.