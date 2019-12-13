Орловский мост «сдвинули с мёртвой точки»
13.12.2019
Региональный штаб ОНФ сообщил о «подвижках» в решении проблемы ремонта моста через реку Труды в Ливенском районе.
Данный вопрос поступал на последнюю «Прямую линию с Президентом Владимиром Путиным» (в июне этого года). ОНФ удалось добиться, чтобы областные и районные чиновники согласились принять мост на баланс и разработать документацию на его ремонт. После утверждения документов и проведения экспертизы начнётся поиск средств для оплаты будущих работ.
Сейчас мост, важный для местных жителей, находится в аварийном состоянии и не стоит на кадастровом учёте, из-за чего формально не имеет хозяина и не обслуживается должным образом.
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