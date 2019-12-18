«Орловский хлебокомбинат» не стал заявляться на аукционы по поставке питания для детсадов и школ
18.12.2019
Об этом сообщил федеральный телеканал «НТВ».
Директор предприятия Андрей Конов пояснил: «Поставлять дальше хлеб бесплатно мы больше не можем себе позволить, даже понимая всю социальную ответственность, ведь мы кормим детей. Но больше так нельзя».
На данный момент долг городских властей перед комбинатом за поставки питания в образовательные учреждения Орла составляет около 11 миллионов рублей.
Участвовать в аукционах отказались и многие другие поставщики. По предварительной оценке орловских чиновников, общий долг образовательных учреждений за питание, электричество и тепло достигает полумиллиарда рублей.
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