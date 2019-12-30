Орловский губернатор вручил сиротам ключи от квартир
30.12.2019
Церемония состоялась сегодня в здании областной администрации. В ней приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и спикер облсовета Леонид Музалевский.
Ключи от собственных квартир получили 29 детей-сирот.
В этом году в Орловской области на данную статью расходов выделили 256 миллионов рублей.
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