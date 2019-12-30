Орловский губернатор вручил сиротам ключи от квартир

Церемония состоялась сегодня в здании областной администрации. В ней приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и спикер облсовета Леонид Музалевский.

Ключи от собственных квартир получили 29 детей-сирот.

В этом году в Орловской области на данную статью расходов выделили 256 миллионов рублей.