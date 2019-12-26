Орловский губернатор подытожит год 30 декабря
26.12.2019
В этот день в 12 часов в ТМК «ГРИНН» в Фетовском зале состоится пресс-конференция Андрея Клычкова.
Предыдущая итоговая пресс-конференция губернатора Орловской области, приуроченная к первым 100 дням нахождения Клычкова в должности, состоялась 15 января 2019 года.
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