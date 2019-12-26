Орловский губернатор подытожит год 30 декабря

В этот день в 12 часов в ТМК «ГРИНН» в Фетовском зале состоится пресс-конференция Андрея Клычкова.

Предыдущая итоговая пресс-конференция губернатора Орловской области, приуроченная к первым 100 дням нахождения Клычкова в должности, состоялась 15 января 2019 года.