Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.12.2019 Четверг 15:13
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловский губернатор подытожит год 30 декабря

Орловский губернатор подытожит год 30 декабря

Версия для печати

26.12.2019

В этот день в 12 часов в ТМК «ГРИНН» в Фетовском зале состоится пресс-конференция Андрея Клычкова.

Предыдущая итоговая пресс-конференция губернатора Орловской области, приуроченная к первым 100 дням нахождения Клычкова в должности, состоялась 15 января 2019 года.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/59247

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.12.2019

Во Мценске появилась новая «леди Макбет»

26.12.2019

Объявлен аукцион на разработку проекта футбольного манежа на стадионе Ленина

26.12.2019

Лучшее «селфи» с Соловьём-разбойником отметят наградой

26.12.2019

Завтра в Орле откроют ещё один детсад

26.12.2019

На Орловщине нейтрализовали 72 килограмма радужной форели

$ USD61.7676(+0.05)27.12
€ EUR68.5003(+0.09)27.12

Наш опрос

Какой из январских праздников важнее?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online