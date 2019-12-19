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Орловский горсовет согласовал изменения в сквере Ермолова

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19.12.2019

На сегодняшней сессии 26 депутатов проголосовали «за», двое против, ещё четверо воздержались. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Первый Областной» с места событий.

Ранее на этой неделе изменения утвердили на общественных слушаниях.

Подробный репортаж на эту тему смотрите на «Первом Областном» в «Главных новостях» сегодня (в 18:00 — на «ОТР», в 19:30 — в рамках основного вещания).

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