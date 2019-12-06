Орловский бензин прошёл проверку на качество
06.12.2019
В этом году Роспотребнадзор проверил 24 образца бензина и дизельного топлива. Нарушений не выявлено.
Об этом сообщил глава Управления Александр Румянцев на заседании областной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
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