Орловских школьников кормили фальшивым сливочным маслом

Сомнительный товар московского предприятия «Молочный источник» поставлял в образовательные учреждения нашего региона индивидуальный предприниматель. В общей сложности, речь идёт о 500 килограммах масла.

Россельхознадзор отследил явные несоответствия в сопроводительных документах и выявил нарушения.

Сейчас в отношении ИП проводятся проверочные мероприятия.