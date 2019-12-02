Орловских школьников кормили фальшивым сливочным маслом
29.11.2019
Сомнительный товар московского предприятия «Молочный источник» поставлял в образовательные учреждения нашего региона индивидуальный предприниматель. В общей сложности, речь идёт о 500 килограммах масла.
Россельхознадзор отследил явные несоответствия в сопроводительных документах и выявил нарушения.
Сейчас в отношении ИП проводятся проверочные мероприятия.
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