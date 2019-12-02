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  3. Орловских школьников кормили фальшивым сливочным маслом

Орловских школьников кормили фальшивым сливочным маслом

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29.11.2019

Сомнительный товар московского предприятия «Молочный источник» поставлял в образовательные учреждения нашего региона индивидуальный предприниматель. В общей сложности, речь идёт о 500 килограммах масла.

Россельхознадзор отследил явные несоответствия в сопроводительных документах и выявил нарушения.

Сейчас в отношении ИП проводятся проверочные мероприятия.

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