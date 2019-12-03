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Орловские власти рассказали о трудностях решения «квартирного вопроса» льготников

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02.12.2019

Речь идёт о выполнении обязательств по обеспечению инвалидов, семей с детьми-инвалидами, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов локальных войн и военных конфликтов выплатами на улучшение жилищных условий. Помощь оказывается в рамках программы «Стимулирование социального жилищного строительства».

Как стало известно на сегодняшнем заседании областного правительства, до конца этого года будут выполнены соответствующие обязательства перед всеми ветеранами Великой Отечественной войны. Однако из остальных трёх категорий льготников помощь получили только 60 человек.

Причина — в разнице между ценой на один квадратный метр, установленной Минстроем РФ для нашей области (около 31 тысячи рублей) и фактической (от 39 до 42 тысяч рублей). Такое софинансирование оказывается для областного бюджета непосильным.

Губернатор рекомендовал ответственным чиновникам усилить работу с федеральными ведомствами, а также непосредственно с застройщиками.

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