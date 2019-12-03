Орловские власти не оставляют попыток поднять молочное производство
03.12.2019
Региональное правительство работает с потенциальными инвесторами. Как стало известно на последнем совещании областной администрации, это, в частности, ООО «ИнтерФинанс», ООО «Юпитер» и АО «Орёл Нобель-Агро».
Однако в целом обстановка в сфере молочного животноводства в регионе достаточно сложная. Одной из проблем является то, что инвесторы предпочитают вкладываться в растениеводство и использовать землю под выращивание сельскохозяйственных культур, а не под кормовую базу.
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