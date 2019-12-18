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Орловские сантехники прошли во второй тур всероссийского конкурса

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18.12.2019

Сразу две команды из Орловской области примут участие во втором этапе конкурса «Лучший сотрудник России». Специалисты из обеих команд работают в структуре управляющей компании «Орёлжилэксплуатация».

Об этом сообщается в официальной группе УК «Вконтакте».

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