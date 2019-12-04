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Орловские организации покарали за карантин без лицензии

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04.12.2019

На территории Орловской и Курской областей к административной ответственности привлечены три организации за проведение карантинного фитосанитарного обеззараживания без соответствующей лицензии. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Нарушения выявили в августе и сентябре 2019 года в ходе внеплановых проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих карантинное фитосанитарное обеззараживание подкарантинных объектов (таких как элеваторы и зерносклады).

Выяснилось, что услуги по по карантинному фитосанитарному обеззараживанию оказывались юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые не имели лицензий на проведение данного вида работ.

В итоге орловские организации (ООО «Трансспецстрой-57» и филиал ФГБУ «Россельхозцентр») оштрафовали на 40 тысяч рублей каждую. В третьем случае дело обошлось предупреждением.

Лицензирование данного вида деятельности введено ещё с 1 января 2018 года. Разрешения выдаются Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

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