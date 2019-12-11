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Орловская прокуратура защитила права многодетных семей

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11.12.2019

Суд удовлетворил иск, который надзорное ведомство подало в отношении правительства Орловской области и администрации Орла.

Речь шла о защите прав многодетных семей. В период с 2011 по 2013 год мэрия Орла передала в региональное управление государственного имущества 210 земельных участков. Земля должна была предоставляться многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Однако на участках отсутствовала инфраструктура — сети газоснабжения и водоотведения, а также дороги. Сети водоснабжения присутствовали не в полной мере.

По решению суда, теперь (в течение двух лет со дня вступления в силу судебного решения) ответчики должны обеспечить участки всей нужной инфраструктурой.

Решение вынес Советский районный суд Орла. Областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил его без изменений.

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