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Орловская прокуратура провела «новогоднюю» проверку

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24.12.2019

Надзорное ведомство отреагировало на обращение орловчанина, который попросил выяснить обстоятельства закупки двух елей УКХ Орла в 2018 году.

Информация была озвучена на сайте Генеральной прокуратуры РФ в прямом эфире в рубрике «Вы спрашивали? Мы отвечаем!».

Как выяснилось, извещение о проведении электронного аукциона предполагало закупку двух елей на сумму 7 миллионов 100 тысяч рублей. Фактически по итогам торгов был заключён контракт на поставку трёх деревьев на сумму 3 миллиона 800 тысяч рублей.

Как разъяснили в прокуратуре, «муниципальный заказчик обосновал начальную максимальную цену контракта на основании коммерческих предложений, которые не соответствовали условиям закупаемых елей». В итоге экс-руководителя УКХ привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/59195

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