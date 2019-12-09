Орловская область улучшила позиции в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек
09.12.2019
Результаты исследования публикует «РИА Новости».
В рейтинге, который составлялся по итогам 2018 года, Орловская область набрала 77,4 балла и заняла 17 место. В предыдущем аналогичном «табеле о рангах» (на основе данных за 2017 год) наш регион был на 21 месте.
Первые места в рейтинге заняли Чечня (99,4 балла), Ингушетия и Дагестан (по 91,9 балла). На последних позициях — Магаданская область (44,6), Камчатский край (44,5) и Ямало-Ненецкий АО (44,1).
Москва заняла 53 место (65,6), Санкт-Петербург — 70 место (57,7).
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