Орловчанку сбили на «зебре» и увезли в реанимацию
31.12.2019
ДТП случилось 30 декабря около 18 часов на трассе М-2 «Крым» на 390-м километре.
Как сообщает Управление ГИБДД, водитель автомобиля «Форд-Фокус», двигаясь со стороны Орла в сторону Курска, сбил 57-летнюю женщину. В этот момент она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую доставили в реанимацию областной клинической больницы.
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