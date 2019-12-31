Орловчанку сбили на «зебре» и увезли в реанимацию

ДТП случилось 30 декабря около 18 часов на трассе М-2 «Крым» на 390-м километре.

Как сообщает Управление ГИБДД, водитель автомобиля «Форд-Фокус», двигаясь со стороны Орла в сторону Курска, сбил 57-летнюю женщину. В этот момент она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в реанимацию областной клинической больницы.