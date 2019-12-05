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Орловчане стали реже травиться «палёнкой»

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05.12.2019

За последние пять лет в Орловской области количество отравлений суррогатным алкоголем снизилось со 103 до 41 случая. Об этом сообщили в Роспотребназдоре.

В этом году в нашем регионе ведомство приостановило реализацию примерно 350 литров алкогольной продукции.

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