Орловчане снова жалуются на маршрутки из «Лужков»

Транспортное обслуживание микрорайона опять обсуждали в мэрии Орла на рабочем совещании.

Как выяяснилось, в минувшие выходные поступали жалобы на работу маршрутов № 1 «Станция Лужки — ул. Часовая», № 22 «Школа № 50 — станция Лужки», № 29 «Школа № 35 — станция Лужки» и № 59 «Станция Лужки — микрорайон Зареченский».

Сейчас эту информацию проверяют специалисты. Если она подтвердится, то мэрия направит перевозчикам предписание.

Между тем, двум перевозчикам, которые обслуживают этот район, предписания уже направлялись. Если они проигнорируют их ещё раз, это станет причиной для расторжения муниципального контракта в одностороннем порядке.