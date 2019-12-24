Орловчане сделали выбор в пользу искусственных ёлок

Ответить на вопрос «Какую ёлку Вы поставите у себя дома на Новый год?» предложили читателям «Первого Областного портала новостей» и официального сообщества телеканала «Первый Областной» «Вконтакте».

В общей сложности, в исследовании приняли участие 334 человека.

Большинство пользователей отдали предпочтение искусственным ёлкам. Такой ответ выбрали 55% опрошенных.

«Настоящие» ёлки набрали только 21% голосов.

Ещё 17% участников заявили, что вообще не будут ставить дома ёлку на этот Новый год. Остальные пользователи выбрали другие варианты ответов.