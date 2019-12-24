Орловчане сделали выбор в пользу искусственных ёлок
24.12.2019
Ответить на вопрос «Какую ёлку Вы поставите у себя дома на Новый год?» предложили читателям «Первого Областного портала новостей» и официального сообщества телеканала «Первый Областной» «Вконтакте».
В общей сложности, в исследовании приняли участие 334 человека.
Большинство пользователей отдали предпочтение искусственным ёлкам. Такой ответ выбрали 55% опрошенных.
«Настоящие» ёлки набрали только 21% голосов.
Ещё 17% участников заявили, что вообще не будут ставить дома ёлку на этот Новый год. Остальные пользователи выбрали другие варианты ответов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/59190
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