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Орел04.12.2019 Среда 17:35
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  3. Орловчане приглашаются на Всероссийский предпринимательский форум «Мой бизнес»

Орловчане приглашаются на Всероссийский предпринимательский форум «Мой бизнес»

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04.12.2019

Форум пройдёт 11 декабря в Москве на площадке спорткомплекса «ВТБ Арена». Он станет итоговым и самым масштабным из 25 аналогичных мероприятий, организованных в рамках национального проекта по поддержке предпринимателей. Планируется, что в форуме примут участие около 11 тысяч человек.

В Москву приедут региональные команды предпринимателей, многие из которых уже получили различные меры господдержки через центры «Мой бизнес».

Посетить форум можно бесплатно. Для этого нужно пройти предварительную онлайн-регистрацию на сайте мойбизнес.рф.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/58817

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