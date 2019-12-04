Орловчане приглашаются на Всероссийский предпринимательский форум «Мой бизнес»
04.12.2019
Форум пройдёт 11 декабря в Москве на площадке спорткомплекса «ВТБ Арена». Он станет итоговым и самым масштабным из 25 аналогичных мероприятий, организованных в рамках национального проекта по поддержке предпринимателей. Планируется, что в форуме примут участие около 11 тысяч человек.
В Москву приедут региональные команды предпринимателей, многие из которых уже получили различные меры господдержки через центры «Мой бизнес».
Посетить форум можно бесплатно. Для этого нужно пройти предварительную онлайн-регистрацию на сайте мойбизнес.рф.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58817
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