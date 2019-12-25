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Орел25.12.2019 Среда 11:48
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Орловчане превратили в мусорку собственный дом

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25.12.2019

В соцсетях появилась информация о свалке мусора в подъезде дома по Кромской, 5.

Как сообщает автор поста, этот дом является общежитием. Настоящее место для сбора отходов находится в 20 метрах от здания.

Многие жильцы предпочитают оставлять отходы прямо в подъезде, который не используется по прямому назначению (вход в него заварен).

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Фото: сообщество «Город Орёл | Орловчане ВКонтакте»

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