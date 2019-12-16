Орловчане одобрили новый облик сквера Ермолова на публичных слушаниях

Мероприятие проходило в мэрии Орла. Слушания продолжались два с половиной часа. В них приняли участие 402 человека.

Большинством голосов согласованы изменения, которые предстоит внести в облик трёх скверов в самом центре города — Ермолова, Лескова и Маяковского.