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Орловчане одобрили новый облик сквера Ермолова на публичных слушаниях

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16.12.2019

Мероприятие проходило в мэрии Орла. Слушания продолжались два с половиной часа. В них приняли участие 402 человека.

Большинством голосов согласованы изменения, которые предстоит внести в облик трёх скверов в самом центре города — Ермолова, Лескова и Маяковского.

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