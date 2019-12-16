Орловчане одобрили новый облик сквера Ермолова на публичных слушаниях
16.12.2019
Мероприятие проходило в мэрии Орла. Слушания продолжались два с половиной часа. В них приняли участие 402 человека.
Большинством голосов согласованы изменения, которые предстоит внести в облик трёх скверов в самом центре города — Ермолова, Лескова и Маяковского.
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