Орловчане обсудят будущее сквера Ермолова «всем миром»

16 декабря в 16 часов в большом зале здания администрации Орла состоятся публичные слушания по внесению изменений в архитектурный облик сквера Ермолова и соседних территорий. Соответствующее постановление утвердил мэр Орла Василий Новиков.

Предложения по проведению слушаний принимаются в управлении градостроительства (Пролетарская гора, 7, кабинет № 13). Контактный телефон: 76-43-52.

В сквере планируется установить «сухой фонтан».