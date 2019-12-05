Орловчане обсудят будущее сквера Ермолова «всем миром»
05.12.2019
16 декабря в 16 часов в большом зале здания администрации Орла состоятся публичные слушания по внесению изменений в архитектурный облик сквера Ермолова и соседних территорий. Соответствующее постановление утвердил мэр Орла Василий Новиков.
Предложения по проведению слушаний принимаются в управлении градостроительства (Пролетарская гора, 7, кабинет № 13). Контактный телефон:
В сквере планируется установить «сухой фонтан».
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