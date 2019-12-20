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Орел20.12.2019 Пятница 16:02
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  3. Орловчане не могут наблюдать за ремонтом «Дружбы» онлайн по техническим причинам

Орловчане не могут наблюдать за ремонтом «Дружбы» онлайн по техническим причинам

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20.12.2019

Доступ к трансляции с камеры видеонаблюдения есть только у городского Управления Коммунальным Хозяйством, управления градостроительства и у первого замглавы администрации Орла Олега Минкина. Об этом сообщают «Орловские новости» со слов начальника УКС Сергея Костикова.

Изначально трансляцию работ по ремонту моста планировалось сделать общедоступной.

Однако пока это не представляется возможным по техническим причинам. «Сигнал не тянет», — пояснил Костиков.

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