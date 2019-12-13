Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.12.2019 Пятница 12:13
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчане не хотят владеть землёй

Орловчане не хотят владеть землёй

Версия для печати

13.12.2019

В текущем году от права собственности на землю отказались 224 орловца. Об этом информирует Росреестр.

В минувшем году в регионе зафиксировано 63 отказа, за всё время — 769 отказов.

Чтобы воспользоваться таким правом, нужно подать заявление в Росреестр. Затем будет проведена государственная регистрация перехода права собственности. После этого земля станет государственной или муниципальной собственностью, а прежний владелец получит соответствующее уведомление.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58997

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.12.2019

С орловчанки, одолжившей 25 тысяч, спросили 100

4
13.12.2019

В Орле «окрестили» ещё один храм

13.12.2019

Клычков изучил проблемы Лужков

12.12.2019

«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30

1
12.12.2019

Во всех маршрутках Орла появятся видеорегистраторы

1
$ USD63.2257(-0.34)13.12
€ EUR70.4271(-0.03)13.12

Наш опрос

В Орле полным ходом идёт установка новогодних ёлок. А какую ёлку Вы поставите у себя дома на новый год?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online