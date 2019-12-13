Орловчане не хотят владеть землёй
13.12.2019
В текущем году от права собственности на землю отказались 224 орловца. Об этом информирует Росреестр.
В минувшем году в регионе зафиксировано 63 отказа, за всё время — 769 отказов.
Чтобы воспользоваться таким правом, нужно подать заявление в Росреестр. Затем будет проведена государственная регистрация перехода права собственности. После этого земля станет государственной или муниципальной собственностью, а прежний владелец получит соответствующее уведомление.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58997
Другие новости раздела
13.12.2019
В Орле «окрестили» ещё один храм
13.12.2019
Клычков изучил проблемы Лужков
12.12.2019
«Первый Областной» покажет фильм «Успех твой!» о предпринимателе и бизнес-тренере Романе Василенко 5, 10, 17 и 24 декабря в 20:30
$ USD63.2257(-0.34)13.12
€ EUR70.4271(-0.03)13.12
Наш опрос
В Орле полным ходом идёт установка новогодних ёлок. А какую ёлку Вы поставите у себя дома на новый год?