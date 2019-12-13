Орловчане не хотят владеть землёй

В текущем году от права собственности на землю отказались 224 орловца. Об этом информирует Росреестр.

В минувшем году в регионе зафиксировано 63 отказа, за всё время — 769 отказов.

Чтобы воспользоваться таким правом, нужно подать заявление в Росреестр. Затем будет проведена государственная регистрация перехода права собственности. После этого земля станет государственной или муниципальной собственностью, а прежний владелец получит соответствующее уведомление.