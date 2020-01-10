Орловчане не хотят расставаться с новогодним настроением
10.01.2020
Объекты, установленные в Орле на площади Ленина в связи с новогодними и рождественскими праздниками, уберут не 14 января, как планировалось ранее, а 20 числа. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
По его словам, такое решение принято в связи с многочисленными просьбами жителей областного центра.
Речь идёт о карусели, которой воспользовались около 20 тысяч человек, домиков-палаток с товарами и услугами, а также новогодних арт-объектах.
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