Орловчанам вручили медали в честь юбилея Сталина

Награждение, посвящённое 140-летию вождя, прошло в здании Федерации профсоюзов Орловской области. В торжестве приняли участие около 350 человек.

Юбилейными медалями, выпущенными специально по случаю круглой даты, отметили председателя Николая Меркулова, а также некоторых представителей областных профсоюзных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации.