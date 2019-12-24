Орловчанам вручили медали в честь юбилея Сталина
24.12.2019
Награждение, посвящённое 140-летию вождя, прошло в здании Федерации профсоюзов Орловской области. В торжестве приняли участие около 350 человек.
Юбилейными медалями, выпущенными специально по случаю круглой даты, отметили председателя Николая Меркулова, а также некоторых представителей областных профсоюзных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации.
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