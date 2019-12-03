Орловчанам предложат выбрать 2 из 19

6 декабря в Орле состоится рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в следующем году.

Участвовать в голосовании могут жители Орла в возрасте от 14 лет. Орловчане смогут выбрать 2 из 19 вариантов. Территории, которые победят в голосовании, благоустроят в первую очередь.

Подробная информация об объектах находится на сайте администрации Орла в разделе «ЖКХ» в подразделе «Городская среда».

В городе организуют 8 пунктов для голосования. Это ДЮСШ «Атлант» (Грузовая, 1), поликлиника № 1 (Гайдара, 36), Орловский городской центр культуры (Комсомольская, 261-А), территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла (1-я Посадская, 14), КДЦ «Металлург» (Металлургов, 17), территориальное управление по Северному району администрации города Орла (Московское шоссе, 137), Орловский областной Дворец пионеров и школьников имени Гагарина (Салтыкова-Щедрина, 31) и Орловский государственный университет имени Тургенева (Наугорское шоссе, 29).

Для того, чтобы отдать свой голос за выбранные территории, нужно будет предъявить паспорт.